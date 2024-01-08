بلينكن ناقش مع بوريل في السعودية جهود منع اتساع صراع غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ناقش جهود منع اتساع الصراع في غزة في اجتماع مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في السعودية اليوم الاثنين 8\1\2024.

وفي آخر مستجدات الحرب على غزة أعلنت وزارة الصحة في بيان الاثنين 8\1\2024 أن عدد الشهداء جراء الضربات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول بلغ 23084 فلسطينيا فيما أصيب 58926.

وأضافت الوزارة أن نحو 249 فلسطينيا لقوا حتفهم وأصيب 510 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

في سياق متصل، قالت منظمة الصحة العالمية إنها اضطرت لإلغاء مهمة لتوصيل إمدادات طبية إلى شمال قطاع غزة أمس الأحد 7\1\2024 لعدم تمكنها من الحصول على ضمانات أمنية.

وأضافت المنظمة أن هذه هي المرة الرابعة التي تضطر فيها لإلغاء مهمة لتوصيل الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها إلى مستشفى العودة ومستودع الأدوية المركزي في شمال غزة منذ 26 ديسمبر\كانون الأول.

وقال مكتب منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر منصة إكس “مر الآن 12 يوما منذ آخر مرة تمكنا فيها من الوصول إلى شمال غزة”.

وأضاف “القصف العنيف والقيود على الحركة وانقطاع الاتصالات تجعل من المستحيل تقريبا توصيل الإمدادات الطبية بشكل منتظم وآمن لأنحاء غزة، وخاصة في الشمال”.

وقالت منظمة الصحة إن عملية التسليم التي كانت مقررة أمس الأحد 7\1\2024 تهدف إلى دعم عمليات خمسة مستشفيات في الجزء الشمالي من القطاع.

وقال إيلون ليفي المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إنه ليس لديه معلومات حول ما تقوله منظمة الصحة العالمية، وأحال الأسئلة إلى الجيش.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس “صُدمت من حجم الاحتياجات الصحية والدمار في شمال غزة”.

وكتب على منصة إكس “من شأن المزيد من التأخير أن يؤدي إلى وفيات أخرى ومعاناة عدد كبير جدا من الناس”.

وفي تعليقات منفصلة، قالت لجنة الإنقاذ الدولية إن فريق الطوارئ الطبي التابع لها وجمعية العون الطبي للفلسطينيين الخيرية اضطرا للانسحاب ووقف أنشطتهما في مستشفى الأقصى بالمنطقة الوسطى في غزة بسبب تزايد العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.