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بلينكن: نتوقع إجراء محادثات مع روسيا لنزع فتيل التوترات

22 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 22 - ديسمبر - 2021 11:13 صباحًا
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تتوقع إجراء محادثات مع روسيا لمحاولة نزع فتيل التوترات بشأن التعزيزات العسكرية للبلاد بالقرب من أوكرانيا.

وقال بلينكن، خلال إيجاز صحافي، إن الولايات المتحدة تتوقع إجراء محادثات مع روسيا الشهر المقبل لمحاولة نزع فتيل التوترات بشأن التعزيزات العسكرية للبلاد بالقرب من أوكرانيا.

وناشد بلينكن، موسكو “وقف تصعيد وجودها العسكري بالقرب من أوكرانيا” لتهيئة بيئة مثمرة لمناقشات يناير المقترحة.

وتقترح واشنطن إجراء تلك المحادثات مباشرة مع روسيا ومن خلال مناقشات موازية تشارك فيها منظمة حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأصاف بلينكن “أعتقد أننا سنشهد اتصالات في العام الجديد في جميع هذه المجالات”، وقال: “نريد أيضا أن نرى روسيا تخفف التصعيد”.

وكانت وسائل إعلام أميركية أفادت في نهاية تشرين الأول/أكتوبر عن تحرّكات للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، في تطوّر اكتفى البنتاغون يومها بالتعليق عليه بالقول إنّه “يراقب الحدود من كثب”، من دون تفاصيل.

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