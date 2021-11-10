الخميس 6 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 11 نوفمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلينكن: نرفض الحل العسكري في إثيوبيا

منذ 3 ساعات
بلينكن

بلينكن

A A A
طباعة المقال

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن رفض بلاده للحل العسكري في إثيوبيا، داعياً أطراف النزاع للجلوس إلى طاولة المفاوضات ووقف إطلاق النار لإتاحة وصول المساعدات.

وقال: “هناك فرصة يحدوني الأمل في أن يغتنمها الجميع، بالجلوس إلى طاولة التفاوض ووقف ما يجري على الأرض، وفي نهاية المطاف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية”.

واندلعت الحرب شمال إثيوبيا قبل 11 شهرا بين القوات الاتحادية وقوات موالية لـ”الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”، التي تسيطر على الإقليم.

ولقي الآلاف حتفهم وفر الملايين من منازلهم وامتد الصراع إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورين.

    المزيد من أخبار العالم

    مصر
    “دلتا” تسبب بمعظم إصابات كورونا في مصر
    كورونا والبحرين
    البحرين تلغي العمل بقائمة السفر الحمراء الخاصة بالتصدي لـ”كورونا”
    كورونا بلجيكا
    بلجيكا تعتزم إتاحة جرعة ثالثة معززة من لقاحات كوفيد للراغبين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    تفاصيل جديدة في جريمة هزت الرأي العام في مصر بسبب الأفلام الإباحية
    مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت
    بالصور: لاعبو المنتخب الإيراني يثيرون شكوك اللبنانيين.. حقائب كبيرة وكثيرة!
    الجيوب الأنفية- تعبيرية
    علاج نهائي للجيوب الأنفية؟ إليكم التفاصيل