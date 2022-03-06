بلينكن: نسعى لتزويد أوكرانيا بمقاتلات حربية

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، إن الولايات المتحدة “تعمل جاهدة” للتوصل إلى اتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بطائرات حربية.

وقال بلينكن للصحفيين خلال زيارة إلى مولدوفا “لا يمكنني التحدث عن جدول زمني، لكن يمكنني القول إننا نتعامل مع الأمر بشكل نشط جدا”.

وأضاف أن الولايات المتحدة تجري “محادثات نشطة للغاية مع مسؤولين أوكرانيين (…) للحصول على تقييم محدّث لاحتياجاتهم”.

وتابع “مع تلقينا هذا التقييم، نعمل على النظر في ما يمكننا نحن والحلفاء والشركاء إيصاله” لتعزيز دفاعات كييف ضد الغزو الروسي.

وأكد الوزير الأميركي “ننظر حاليا بشكل نشط في مسألة الطائرات التي يمكن لبولندا أن تقدّمها لأوكرانيا والكيفية التي سيكون بإمكاننا التعويض من خلالها في حال قررت بولندا تقديم هذه الطائرات”.

مولدوفا.. الرقم كبير

من جهتها، دعت رئيسة حكومة مولدوفا ناتاليا غافريليتا الولايات المتحدة إلى تزويدها بمزيد من المساعدات الانسانية لبلادها من اجل استقبال اللاجئين الفارّين من أوكرانيا والذين وصل عددهم الآن إلى 120 ألف شخص تقريبًا.

وأبلغت غافريليتا بلينكن خلال زيارته مولدوفا، إحدى أفقر الدول الأوروبية وتضمّ نحو 2,6 مليون نسمة فقط، بأن استقبال أعداد من اللاجئين على أراضيها يفوق طاقتها.

وقالت “في التعداد الأخير، عبر أكثر من 230 ألف شخص قادمين من أوكرانيا الحدود منذ بداية الحرب وبقي 120 ألفا بينهم نحو مئة ألف أوكراني، في مولدافيا. ولبلد صغير مثلنا، يُعدّ هذا رقم كبير جدًا”.

وتابعت أن “الجميع يشاركون في استقبالهم وايوائهم وتزويدهم بالطعام أو مساعدتهم. لكننا نحتاج للمساعدة لمواجهة تدفّق كهذا، ونحن بحاجة لذلك بسرعة كبيرة”.

وأكّد بلينكن الذي كانت كيشيناو المحطة الثالثة في رحلته الأوروبية للتعبير عن دعمه لدول عدة في مواجهة روسيا، أن مولدوفا “تستطيع أن تعتمد على دعمنا الكامل”.

وأضاف “نقدّر الكرم والضيافة وحسن النية التي يبديها الناس تجاه المنكوبين ونريد أن نقوم بكلّ ما نستطيع القيام به لمساعدتكم على تحمّل هذا العبء”.

وقال مسؤولون أميركيون، السبت، إن الولايات المتحدة تدرس صفقة ترسل بموجبها بولندا طائرات من الحقبة السوفيتية إلى أوكرانيا مقابل مقاتلات أميركية من طراز أف-16، في أحدث محاولة لمساعدة أوكرانيا بمواجهة الغزو الروسي.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين أن الصفقة ستتطلب موافقة البيت الأبيض وإجراء من الكونغرس.

ويأتي الكشف عن الصفقة المحتملة عقب مناشدة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعضاء بالكونغرس الأميركي المساعدة في الحصول على المزيد من المساعدات العسكرية، وخاصة أن تقدم دول أوروبا الشرقية لأوكرانيا طائرات روسية الصنع.