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بلينكن: نعمل على نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

منذ 11 دقيقة
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحلفاء لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

تصريحات بلينكن جاءت خلال اجتماع ثنائي، مع نظيره اليابانى توشيميتسو موتيجي فى طوكيو، قائلا إن زيارته تهدف إلى إعادة تأكيد التحالف بين الولايات المتحدة واليابان.

وكان مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية قال لـ”رويترز” في وقت سابق، إن كوريا الشمالية تجاهلت محاولات إدارة بايدن إطلاق اتصالات سرية معها عبر قنوات، منها بعثة بيونغ يانغ في الأمم المتحدة.

من جهتها، أعلنت كوريا الجنوبية، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة تشاورت معها قبل محاولة التواصل مع الشمال.

ووصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى اليابان، الاثنين، في مستهل أول جولة خارجية لهما، حيث سيواصلان جولتهما الى كوريا الجنوبية.

ووجهت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الثلاثاء، انتقادات لاذعة إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بالتزامن مع بدء وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين جولة آسيوية تشمل اليابان وكوريا الجنوبية .

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