السبت 29 ربيع الأول 1445 ﻫ - 14 أكتوبر 2023 |
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بلينكن: نعمل مع السعودية لضمان حماية المدنيين في غزة

منذ 4 دقائق
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

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أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن الهجوم الذي تعرضت له إسرائيل لا يمكن وصفه، لافتاً إلى أن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني وآماله.

وأضاف خلال لقائه نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض، اليوم السبت، أنه يجب العمل على حماية المدنيين، وإقامة مناطق آمنة، وإيصال المساعدات لغزة، مشيراً إلى أن واشنطن تعمل مع السعودية لضمان حماية المدنيين في القطاع.

كذلك لفت إلى أن بلاده تعمل مع السعودية في الكثير من القضايا، ومنها إحلال السلام بالمنطقة.

من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، ومعالجة الأزمة الإنسانية.
وشدد وزير الخارجية السعودي على ضرورة العمل لضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، مشيراً إلى الحاجة لجهد جماعي لوقف دوامات العنف.

وكان وزير الخارجية السعودي قد أكد أمس خلال اتصال هاتفي بالممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة، ورفع الحصار عنها، مشدداً على أهمية العمل على إيجاد حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

يذكر أن حركة حماس كانت أطلقت في السابع من أكتوبر، عملية “طوفان الأقصى” التي توغل خلالها عناصرها في مناطق بإسرائيل، تزامناً مع إطلاق آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل.
فيما ردت إسرائيل بشن غارات مكثفة على قطاع غزة.

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