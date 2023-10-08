بلينكن: هذا أسوأ هجوم على إسرائيل منذ عام 1973

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الهجوم على إسرائيل أمس هو الأسوأ منذ عام 1973، واصفا إياه بـ”العمل الإرهابي”.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة تركز على ضمان أن يكون لدى إسرائيل ما تحتاجه، مؤكدا أنه سيتعين على إسرائيل اتخاذ خطوات للتأكد من عدم حدوث هذه الهجمات مرة أخرى.

وتابع “نبحث طلبات قدمتها إسرائيل وسنصدر إعلانا بشأنها في وقت لاحق اليوم”.

وأشار بلينكن إلى أن “هناك تقارير عن قتلى ومفقودين أميركيين في الهجمات، ونعمل على التأكد من صحة ذلك”.

وأضاف “تحدثنا مع الإسرائيليين والفلسطينيين لتجنب أعمال عدائية، ولكن هذا لا يشمل حماس لأنها منظمة إرهابية، على حد وصفه”.

وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لضمان عدم نشوء جبهة أخرى في هذا الصراع بما في ذلك مع حزب الله في لبنان.