بلينكن: الحرب في أوكرانيا تهديد لأوروبا والنظام العالمي

حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، من أن “الحرب في أوكرانيا تهدد أوروبا والنظام العالمي برمته”.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي إن الولايات المتحدة “ستستمر بتصعيد العقوبات ضد بيلاروسيا إذا واصلت مساعدتها لروسيا في الحرب على أوكرانيا”.

وأضاف بلينكن: “ننسق لإيصال معدات دفاعية تشمل أسلحة مضادة للدبابات وللطائرات وذخيرة للمقاتلين الأوكرانيين”، مشيرا إلى أن “حجم الدعم الأميركي الكلي المقدم لأوكرانيا بلغ مليار دولار”.

وشدد أن “الحرب في أوكرانيا تهدد أوروبا والنظام العالمي برمته وستترك روسيا أضعف والعالم أقوى”.

وتابع بلينكن أن “تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد إجماع المجتمع الدولي على رفض الحرب في أوكرانيا”.

وأعلن بلينكن أن الولايات المتحدة مستعدة “لدعم الجهود الدبلوماسية” لأوكرانيا لضمان وقف لإطلاق النار مع روسيا، في وقت تعقد جولة ثانية من المفاوضات بين البلدين الخميس.

وقال وزير الخارجية الأميركي: “نترك الباب مفتوحا لمخرج دبلوماسي” لكن “التوصل إلى ذلك يكون أكثر صعوبة في ظل دوي إطلاق النار وتقدم الدبابات”.

وبين أن “الولايات المتحدة و30 من شركائها حول العالم ممن يمثلون الاقتصاد العالمي أثبتوا التزامهم بأن تدفع روسيا ثمنا لعملياتها في أوكرانيا”.

بلينكن شدد أيضا أن “هذه حرب بوتين وليست حرب الشعب الروسي الذي يثبت معارضته للحرب على أوكراني، وأن العقوبات لا تستهدف الشعب الروسي، بل تستهدف الحكومة”.

وقال إن “التلويح باستخدام الأسلحة النووية يعتبر خطيرا ويزيد من فرص الوقوع في سوء التقدير ويجب تجنبه”.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، أن بلينكن سيشارك في اجتماع وزراء خارجية الناتو في بروكسل ويلتقي نظراءه في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن جولة بلينكن ستبدأ الخميس وتنتهي الثلاثاء القادم وتشمل بلجيكا وبولندا ومولدوفا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا.