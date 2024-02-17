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بلينكن: هناك فرصة "استثنائية" لإسرائيل للاندماج في الشرق الأوسط

منذ 48 دقيقة
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (رويترز)

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (السبت 17-2-2024) إن هناك “فرصة استثنائية” في الأشهر المقبلة لدمج إسرائيل في الشرق الأوسط مع رغبة الدول العربية في تطبيع العلاقات معها.

وأضاف بلينكن قائلا: “تقريبا كل دولة عربية الآن تريد حقا دمج إسرائيل في المنطقة لتطبيع العلاقات”، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وفي حديثه خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، سلط بلينكن الضوء أيضا على الضرورة “العاجلة” للمضي قدما في إقامة دولة فلسطينية تضمن كذلك أمن إسرائيل.

بدورها، رأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنه لتحقيق حل الدولتين، يجب أن يكون هناك ضمان بأن هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي نفذته حماس على إسرائيل لن يحدث مرة أخرى أبدا.

    المصدر :
  • رويترز

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