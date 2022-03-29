بلينكن: هناك فرق بين ما تصرح به روسيا وما تقوم به في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن هناك فرق بين ما تصرح به روسيا وما تقوم به في أوكرانيا، لافتا إلى أنه لا يرى مؤشرات “حقيقية على جدية” روسيا في المفاوضات مع أوكرانيا.

وجاءت تصريحات بلينكن بعيد ورود تقارير عن إحراز “تقدم” في المفاوضات التي تستضيفها تركيا.

واعتبر وزير الخارجية الأميركي أن “هناك فرقا بين ما تصرح به روسيا وما تقوم به في أوكرانيا”، مشددا على أن على موسكو أن “توقف القصف وأن تسحب قواتها”.

من جهة أخرى قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية للحرة: “نقدر جهود شركائنا وحلفائنا بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإسرائيل وتركيا وغيرهم الذين يسعون لتسهيل التوصل إلى حل دبلوماسي”.

ودعا مسؤول أميركي تحدث لمراسة الحرة إلى “عدم الإفراط في التفاؤل” بالمفاوضات، قائلا إن “عدوان روسيا يدعونا الى الحذر.. لايمكننا الوثوق بنوايا روسيا وننتظر حتى نرى أفعالهم”.

وقال إن “القصف على (العاصمة الأوكرانية) كييف تراجع في الساعات الأخيرة”.

وكان الجيش الأوكراني أعلن أن القوات الروسية تسحب قواتها من مناطق كييف وتشيرنيهيف لعجزها عن تحقيق أهدافها، فيما اعتبرت موسكو أن “خفض العمليات القتالية في أوكرانيا يهدف لتهيئة أجواء مناسبة للمفاوضات”.

واعتبر الوفدان الروسي والأوكراني والراعي التركي، أن محادثات السلام التي جرت في إسطنبول، الثلاثاء، أحرزت تقدما، لحل النزاع، ووقف الحرب الدائرة منذ أكثر من شهر.

وقال الوفد الأوكراني بعد انتهاء المحادثات التي تستمر لثلاثة أيام: “سنوافق على وضع الحياد بشرط وجود ضمانات أمنية”.

وأشار إلى أن نتائج محادثات اسطنبول تتيح عقد لقاء بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، وفولوديمير زيلنسكي.