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بلينكن: واشنطن تراجع تحقيق إسرائيل في مقتل موظفي الإغاثة بعناية

منذ 34 دقيقة
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تراجع بعناية التحقيق الإسرائيلي في الغارة التي أسفرت عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة في منظمة ورلد سنترال كيتشن هذا الأسبوع، مضيفا أن واشنطن ستنظر بعناية فائقة إلى الخطوات التي ستتخذها إسرائيل.

وتابع بلينكن في تصريحات للصحفيين في بروكسل “من المهم جدا أن تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الواقعة. ومن المهم أيضا أن تظهر اتخاذ خطوات لمحاسبة المسؤولين. والأهم من ذلك هو أن يتم اتخاذ خطوات من الآن فصاعدا لضمان عدم تكرار حدوث شيء كهذا أبدا”.

ومساء الاثنين، 1 نيسان/أبريل الجاري، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي قافلة “المطبخ العالمي” بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.

    المصدر :
  • رويترز

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