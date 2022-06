بلينكن: واشنطن تنظر بقلق شديد إزاء الانتهاكات في إقليم تيغراي

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، السبت، إن الولايات المتحدة تنظر بقلق شديد حيال الانتهاكات التي تشهدها منطقة تيغراي الإثيوبية، وناشد المجتمع الدولي للعمل على وقف تلك “الفظائع”.

وقال بلينكن، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن “الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن الفظائع في منطقة تيغراي الإثيوبية”.

وأضاف: “ندين بشدة عمليات القتل والتهجير القسري والاعتداءات الجنسية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان. يجب على المجتمع الدولي العمل معا لمنع المزيد من الفظائع”.

وأكد بلينكن، في بيان، أن الولايات المتحدة تواصلت مرارا مع الحكومة الإثيوبية من أجل وقف العنف وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عقبات إلى تيغراي.

ولفت الوزير إلى أن الولايات المتحدة طالبت بإجراء تحقيق دولي كامل ومستقل بشأن جميع التقارير المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات الممارسة في تيغراي.

وقال إنه “يجب محاسبة المسؤولين عنها (الانتهاكات)”.

وأضاف البيان: “نطلب من الشركاء الدوليين، خصوصا الاتحاد الإفريقي والشركاء الإقليميين، أن يعملوا معنا من أجل معالة الأزمة في تيغراي، بما يشمل العمل مع الأمم المتحدة والهيئات الأخرى المرتبطة”.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 28, 2021