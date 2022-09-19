بلينكن يؤكد دعم واشنطن لمجلس القيادة الرئاسي اليمني

أعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عن دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية في اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بلينكن، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي “رشاد العليمي” في مقر إقامته في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأثنى بلينكن على التعاطي الإيجابي من جانب مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة مع الجهود الرامية لتثبيت الهدنة، وإحياء مسار السلام في اليمن، بما في ذلك القرارات الاستثنائية بتسهيل دخول المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة.

من جهته، أكّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، موقف المجلس والحكومة اليمنية الثابت من القضايا الرئيسة في ملف السلام والهدنة القائمة، وفي المقدمة ضرورة إلزام المليشيات الحوثية بفتح طرق تعز، والمحافظات الأخرى.

كما أكد العليمي، ضرورة إلزام المليشيات الحوثية، بضرورة دفع مرتبات الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والإفراج عن كافة السجناء والمحتجزين، وإنهاء ممارساتها المعيقة لمعالجة مشكلة السفينة صافر وتفادي كارثة بيئية مدمرة.

الى ذلك، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين اليمن والولايات المتحدة، والموقف الأميركي الداعم للشرعية الدستورية في مختلف المحافل الدولية.

كما ثمّن عاليا التدخلات الإنسانية الأميركية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، والتي تجاوزت هذا العام المليار دولار للمرة الأولى، كأكبر مانحي خطة الاستجابة الأممية في اليمن.

هذا وبحث الطرفان مستجدات الملف اليمني، والجهود الأميركية المنسقة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتمديد الهدنة الإنسانية، في ظل خروقات المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.