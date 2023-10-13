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بلينكن يبحث في قطر مساعي منع توسيع الصراع

منذ 16 ثانية
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

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أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الرحمن آل ثاني اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أنّ قطر تسعى إلى فتح ممر إنساني حتى تصل المساعدات إلى قطاع غزة.

كما دعا الشركاء، وبخاصة الولايات المتحدة، إلى إنقاذ المدنيين من تبعات الأزمة.

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي إنه ناقش مع رئيس الوزراء القطري، منع أي طرف، سواء كان دولة أو غير دولة، من توسيع الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

كما ذكر بلينكن خلال حديثه مع وسائل الإعلام إلى جوار رئيس الوزراء القطري بعد اجتماعهما، أنّ الولايات المتحدة تعمل بشكل مكثف من أجل الإفراج عن الرهائن الذين اقتادهم مقاتلو حماس إلى غزة خلال هجومهم يوم السبت الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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