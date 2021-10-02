الخميس 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 21 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلينكن يبحث مع السفير الفرنسي مستقبل العلاقات بعد أزمة الغواصات

2 - أكتوبر - 2021
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

A A A
طباعة المقال

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع السفير الفرنسي فيليب إيتيين، الذي عاد إلى واشنطن بعد استدعائه في بلاده للتشاور على خلفية التوترات بين واشنطن وباريس بسبب صفقة الغواصات، مستقبل العلاقات بين واشنطن وباريس.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، يوم الجمعة، إن بلينكن وإيتيين أكدا على أن الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين جو بايدن وإيمانويل ماكرون يوم 22 سبتمبر كان مثمرا.

وأضاف أنهما “بحثا المضي قدما بالعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وفرنسا”.

وبحث بلينكن مع إيتيين كذلك زيارته المزمعة إلى باريس، حيث سيشارك الوزير الأمريكي في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وناقش بلينكن مع السفير الفرنسي أيضا “سبل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وفرنسا على نطاق عالمي”.

يذكر أن فرنسا استدعت سفيريها من واشنطن وكانبيرا للتشاور على خلفية إقامة الشراكة الأمنية الجديدة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، التي أدت إلى فسخ عقد فرنسا مع أستراليا لبناء غواصات نووية، وعقد الحكومة الأسترالية اتفاقا جديدا بشأن الغواصات مع الأمريكيين.

    المزيد من أخبار العالم

    وزارة الخزانة الأمريكية
    ترحيب أمريكي بتجميد ستة دول لديون أوكرانيا
    علم جمهورية كاراكالباكستان
    أوزبكستان ترفع حالة الطوارئ في قرقل باغستان بعد اشتباكات دامية شهدتها البلاد
    المجلس العسكري الحاكم في مالي
    المجلس العسكري الحاكم في مالي يطرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
    النائب عبد الرحمن البزري
    الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت
    الدولار
    على وقع التخوف من إضراب مفتوح... كم بلغ دولار السوق السوداء؟