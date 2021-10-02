بلينكن يبحث مع السفير الفرنسي مستقبل العلاقات بعد أزمة الغواصات

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع السفير الفرنسي فيليب إيتيين، الذي عاد إلى واشنطن بعد استدعائه في بلاده للتشاور على خلفية التوترات بين واشنطن وباريس بسبب صفقة الغواصات، مستقبل العلاقات بين واشنطن وباريس.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، يوم الجمعة، إن بلينكن وإيتيين أكدا على أن الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين جو بايدن وإيمانويل ماكرون يوم 22 سبتمبر كان مثمرا.

وأضاف أنهما “بحثا المضي قدما بالعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وفرنسا”.

وبحث بلينكن مع إيتيين كذلك زيارته المزمعة إلى باريس، حيث سيشارك الوزير الأمريكي في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وناقش بلينكن مع السفير الفرنسي أيضا “سبل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وفرنسا على نطاق عالمي”.

يذكر أن فرنسا استدعت سفيريها من واشنطن وكانبيرا للتشاور على خلفية إقامة الشراكة الأمنية الجديدة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، التي أدت إلى فسخ عقد فرنسا مع أستراليا لبناء غواصات نووية، وعقد الحكومة الأسترالية اتفاقا جديدا بشأن الغواصات مع الأمريكيين.