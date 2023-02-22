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بلينكن يبحث مع غوتيريش مساعدة أوكرانيا

منذ 3 دقائق
أنتوني بلينكن- رويترز

أنتوني بلينكن- رويترز

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الوزير أنتوني بلينكن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سيجتمعان لمناقشة الدعم المتواصل لأوكرانيا، وذلك مع اجتماع مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع تزامنا مع ذكرى مرور عام على بدء الغزو الروسي.

وأفادت الوزارة بأن بلينكن، في أثناء حضوره اجتماع مجلس الأمن في نيويورك يومي الخميس والجمعة “سيؤكد التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وسيدعو المجتمع الدولي إلى تأييد إجراءات الأمم المتحدة التي ستساعد في تأمين سلام عادل ودائم في أوكرانيا”.

تأتي تحركات بلينكن فيما يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن للقاء قادة دول شرق حلف شمال الأطلسي، مما يسلط الضوء على التوترات الجيوسياسية قبيل الذكرى السنوية الأولى لبداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وسيلتقي بايدن اليوم الأربعاء بقادة الدول الشرقية التي انضمت إلى الحلف بعد سنوات من هيمنة الاتحاد السوفيتي آنذاك عليها خلال الحرب الباردة. وتضم هذه الدول بلدانا كثيرة من أقوى المؤيدين لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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