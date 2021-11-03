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بلينكن يبحث مع نظيره الإماراتي عدة ملفات بينها لبنان

3 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2021 8:45 صباحًا
وزير الحارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

وزير الحارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عدة ملفات، خلال لقائهما على هامش المؤتمر حول المناخ في غلاسكو.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية أن الوزيرين بحثا التطورات في لبنان وسوريا.

وأضاف البيان أن “الوزير بلينكن جدد كذلك التأكيد على الدعم القوي الأمريكي لتطلعات الشعب السوداني إلى الديمقراطية، وشدد على ضرورة عودة حكومة انتقالية بقيادة المدنيين في السودان”.

وأكد البيان اهتمام الولايات المتحدة “بضمان أسواق طاقة متزنة ودعوتها لكبار منتجي الطاقة، بينهم الإمارات، إلى زيادة الإنتاج حتى تطبيع الظروف الاقتصادية والوضع في أسواق الطاقة في ظل وباء كوفيد-19”.

وقدم بلينكن الشكر لنظيره الإماراتي على الدعم في عملية نقل المواطنين الأمريكيين من أفغانستان وفي إجلاء العاملين في السفارة الأمريكية والأجانب.

وأشاد كذلك بالتقدم الذي تم إحرازه خلال العام الأخير بين الإمارات وإسرائيل.

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