بلينكن يبحث مع نظيره التركي مبادرة حبوب البحر الأسود

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن بحث في مكالمة هاتفية، السبت، مع نظيره التركي هاكان فيدان مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ومحادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان وانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وضمنت اتفاقية البحر الأسود – التي تم التوصل إليها في الأصل بوساطة من تركيا والأمم المتحدة قبل عام – المرور الآمن للسفن التي تحمل الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وحتى الآن، سمحت الصفقة بتصدير ما يقرب من 33 مليون طن متري من المواد الغذائية عبر الموانئ الأوكرانية، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.

وتم تجديد الاتفاق 3 مرات، لكن روسيا هددت مراراً بالانسحاب، بحجة أنها أعيقت في تصدير منتجاتها، وفقاً لما نقلته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنه لن يجدد الاتفاقية، قائلاً إن هدفها الرئيسي – توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة – وهو ما لم يتحقق”.

تأثير بعيد المدى

من المرجح أن يكون لانهيار الصفقة تداعيات أبعد من المنطقة.

وقبل الحرب، كانت أوكرانيا خامس أكبر مصدر للقمح على مستوى العالم، حيث كانت تمثل 10% من الصادرات، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كما أن أوكرانيا من بين أكبر 3 دول مصدرة للشعير والذرة وزيت بذور اللفت، وفقاً لـ “Gro Intelligence”، وهي شركة بيانات زراعية. كما أنها إلى حد بعيد أكبر مصدر لزيت عباد الشمس، حيث تمثل 46% من صادرات العالم، وفقاً للأمم المتحدة.

وفي العام الماضي، كانت الصدمات الاقتصادية التي شملت آثار حرب أوكرانيا والوباء هي الأسباب الرئيسية “لانعدام الأمن الغذائي الحاد” في 27 دولة، مما أثر على ما يقرب من 84 مليون شخص، وفقاً لتقرير صادر عن شبكة معلومات الأمن الغذائي، وهي منصة مشاركة البيانات الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.