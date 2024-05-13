الأثنين 5 ذو القعدة 1445 ﻫ - 13 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلينكن يبلغ نظيره المصري بأن واشنطن لا تدعم عملية برية كبيرة في رفح

منذ 7 دقائق
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث مع نظيره المصري سامح شكري الاثنين وأكد مجددا أن واشنطن لا تدعم عملية برية عسكرية كبيرة تقوم بها إسرائيل في رفح.

فيما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تعتبر مقتل الفلسطينيين في غزة على يد إسرائيل في حربها مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إبادة جماعية.

وقال سوليفان في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة تريد رؤية حماس مهزومة مضيفا أن الفلسطينيين العالقين وسط الحرب يواجهون الجحيم.

وأضاف سوليفان أن أي عملية عسكرية كبيرة تقوم بها إسرائيل في رفح ستكون خطأ.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل
الخارجية الأمريكية: تغيير وزير الدفاع الروسي يظهر "يأس" بوتين من استمرار حرب أوكرانيا
أسهم أوروبا تغلق مستقرة مع ترقب المستثمرين صدور بيانات اقتصادية
نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل
أمريكا تقول إنها أثارت مع إسرائيل واقعة اعتراض مستوطنين لقافلة مساعدات إلى غزة

الأكثر قراءة

المقلاة الهوائية
عدم تنظيف المقلاة الهوائية قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي
غزة تحت النار
أزمة حقيقية داخل الحكومة الإسرائيلية.. رسالة وتحذير من رئيس الأركان لنتنياهو
خطوط الكهرباء في أوكرانيا
موجة من الغضب الشعبي في عدن بعد زيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء