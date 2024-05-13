بلينكن يبلغ نظيره المصري بأن واشنطن لا تدعم عملية برية كبيرة في رفح

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث مع نظيره المصري سامح شكري الاثنين وأكد مجددا أن واشنطن لا تدعم عملية برية عسكرية كبيرة تقوم بها إسرائيل في رفح.

فيما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تعتبر مقتل الفلسطينيين في غزة على يد إسرائيل في حربها مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إبادة جماعية.

وقال سوليفان في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة تريد رؤية حماس مهزومة مضيفا أن الفلسطينيين العالقين وسط الحرب يواجهون الجحيم.

وأضاف سوليفان أن أي عملية عسكرية كبيرة تقوم بها إسرائيل في رفح ستكون خطأ.