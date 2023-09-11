بلينكن يتعهد بدعم المغرب لمواجهة آثار الزلزال

أكدت الولايات المتحدة وقوفها بجانب المغرب، وأنها على استعداد لتقديم الدعم بعد الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة مراكش.

كشفت الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الوزير أنتوني بلينكن ونظيره المغربي ناصر بوريطة.

وأعرب بلينكن عن حزنه العميق وقدم تعازيه لوزير الخارجية المغربي والشعب المغربي في الخسائر في الأرواح والدمار الناجم عن زلزال الجمعة.

وناقش بلينكن مع نظيره المغربي كيف يمكن للولايات المتحدة أن تدعم بشكل أفضل قيادة الحكومة المغربية للاستجابة الإنسانية لهذه المأساة.

وتعهد بلينكن بالبقاء على اتصال وثيق مع استمرار جهود الاستجابة.

وكان قال المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفي بايتاس، أمس الأحد، إنه تم تعبئة أكثر من 1000 طبيب في المناطق المنكوبة من الزلزال، مضيفا أنهم وافقوا على عروض مساعدة 4 دول بعد حدوث الزلزال، بينها بريطانيا وإسبانيا.

وفي هذا الصدد، قالت وسائل إعلام عربية، إن طائرتين من إسبانيا تقلان فريقا من 90 مسعفا لدعم المغرب في عمليات البحث والإنقاذ وصلا بالفعل إلي المناطق المنكوبة من الزلزال.