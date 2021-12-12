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بلينكن يتوعد موسكو بإجراءات "مختلفة" في حال الهجوم على أوكرانيا

12 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 12 - ديسمبر - 2021 9:48 مساءً
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

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حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن بلاده ستواجه أي هجوم روسي على أوكرانيا بإجراءات مختلفة تجاه موسكو.

كما اعتبر بلينكن، في حديث لقناة “NBC”، اليوم الأحد أن الإجراءات الأمريكية سيعني عمليا أن الغاز لن يتدفق عبر “السيل الشمالي 1”.

وقال بايدن: “الرئيس، جو بايدن، أكد بوضوح للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كما أوضحت لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أننا ندرس ونستعد لاتخاذ خطوات مختلفة امتنعنا عنها سابقا، ما يمكن أن يؤدي إلى تبعات وخيمة لروسيا”.

وأضاف بلينكن أن عدم ضخ الغاز في “السيل الشمالي 2” يمثل “مصدر ضغط على روسيا” في الوقت الذي يريد فيه بوتين “أن يرى تدفق الغاز عبر هذا الخط”، وتابع: “هذا الأمر غير مرجح على الإطلاق ومن الصعب رؤيته في حال استئناف روسيا عدوانها على أوكرانيا”.

ووتهم الولايات المتحدة، روسيا بأنها تكثف أنشطتها العسكرية على الحدود مع أوكرانيا في ما تقول إنه يمكن أن يكون استعدادا للهجوم عليها دون تقديم أي أدلة على ذلك.

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر في المنطقة.

والأحد قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن بوتين أخبر نظيره الأمريكي، جو بايدن، بأن القوات الروسية لا تهدد أحدا، وذلك ردا على المزاعم حول التحضير لـ”غزو” أوكرانيا.

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