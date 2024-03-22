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بلينكن يحذر نتنياهو: أمن إسرائيل ومكانتها في العالم معرضان للخطر!

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (رويترز)

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حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من أن إسرائيل وبدون خطة واضحة لليوم التالي للحرب ستواجه تمردا كبيرا لا تستطيع التعامل معه، وفقاً لما نقله موقع أكسيوس الأميركي عن مصادر.

وجدد بلينكن تحذيره لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب من أن أمن إسرائيل ومكانتها في العالم معرضان للخطر.

كما شدد وزير الخارجية الأمريكي على أن إسرائيل بحاجة لخطة متماسكة وإلا ستظل عالقة في غزة.

والتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة لإجراء محادثات تهدف إلى ضمان تدفق المزيد من المساعدات إلى غزة، وسط توتر متزايد في العلاقات بين الحليفين بسبب الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ستة أشهر مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال نتنياهو إن إسرائيل ما زالت مصممة على إرسال قوات إلى مدينة رفح بجنوب غزة، حيث يلجأ أكثر من مليون فلسطيني، وستفعل ذلك دون دعم أمريكي إذا لزم الأمر.

وأضاف نتنياهو في بيان أنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنه لا توجد طريقة لهزيمة حركة حماس دون دخول رفح.

وتابع “قلت له إنني آمل أن نفعل ذلك بدعم من الولايات المتحدة، لكن إذا اضطررنا، سنفعل ذلك بمفردنا”.

من جهتها، قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كاملا هاريس، اليوم الجمعة إنه لا يوجد سبيل أمام المدنيين للهروب من مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، حيث يعتزم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال قوات إلى هناك بينما تضغط واشنطن لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية.

وقالت هاريس للصحفيين لدى مغادرتها في رحلة إلى بورتوريكو وفلوريدا “لا يوجد مكان يذهب إليه هؤلاء الناس ليكونوا آمنين”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

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