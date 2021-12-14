الأثنين 28 ذو القعدة 1443 ﻫ - 27 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلينكن يدعو الصين إلى وقف "الأعمال العدوانية"

14 - ديسمبر - 2021
بلينكن

بلينكن

A A A
طباعة المقال

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جاكرتا الثلاثاء الصين إلى وقف “أعمالها العدوانية” في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك خلال جولة هي الأولى له في جنوب شرق آسيا.

وقال بلينكن في كلمة بجامعة إندونيسيا “نحن مصممون على ضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، حيث تهدد أعمال بكين العدوانية تبادلات تجارية تزيد قيمتها على ثلاثة تريليونات دولار كل عام”.

كما أكد مجددا تمسك واشنطن بـ”السلام والاستقرار في مضيق تايوان” الذي بات أكثر من أي وقت مضى في صلب التوتر الشديد بين أكبر اقتصادين في العالم.

وشدد بلينكن على رغبته في تعزيز التحالفات مع دول المنطقة، متعهدا “بحماية حق كل الدول في اختيار طريقها الخاص، بلا ضغط أو ترهيب”.

واعتبر أنه “ليست هناك منافسة” بين منطقة تتمحور حول الولايات المتحدة أو تتمحور حول الصين.

وقال “هناك كثير من القلق، من شمال شرق آسيا إلى جنوب شرق آسيا، ومن نهر ميكونغ إلى جزر المحيط الهادئ، بشأن أعمال بكين العدوانية”.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

المزيد من أخبار العالم

البحرين تستضيف اجتماعا للدول الموقعة على اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل
المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين
قمة رباعية تجمع تركيا مع الناتو وفنلندا والسويد الثلاثاء.. اليكم التفاصيل
ضحية وثلاثة إصابات في عملية طعن بكندا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ثعبان
العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟
مرفأ بيروت
خرق بريطاني في تحقيقات مرفأ بيروت.. من هو مالك شركة النيترات؟