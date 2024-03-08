بلينكن يرمي الكرة في ملعب حماس فيما يتعلق بوقف إطلاق النار

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة إن الأمر يرجع دائمًا إلى المقاومة الإسلامية (حماس) في الموافقة على وقف إطلاق النار يسمح بدخول قراءة المساعدات الإنسانية إلى غزة وإجراءات حول “حل” للصراع.

وقال بلينكن قبل اجتماعه مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان “الكرة في ملعبهم. نحن نعمل بكثافة على ذلك وسنرى ماذا سيفعلون”.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حركة حماس في وقت سابق إلى قبول وقف فوري لإطلاق النار في الوقت الذي وصلت فيه المفاوضات بينها وبين إسرائيل إلى طريق مسدود.

وقال بلينكن “على حماس أن تتخذ قرارات بشأن ما إذا كانت مستعدة للمشاركة في وقف إطلاق النار”.

وصرح بلينكن بذلك خلال زيارة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى واشنطن يوم الثلاثاء.

وتستمر المفاوضات بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس بشكل متقطع بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.