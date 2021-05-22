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بلينكن يزور الشرق الأوسط الأسبوع القادم لترسيخ هدنة غزة

منذ 16 ساعة
آخر تحديث: 22 - مايو - 2021 12:05 مساءً
أنطوني بلينكن

أنتوني بلينكن

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أفادت وكالة “رويترز” بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيزور الأربعاء والخميس القادمين إسرائيل والضفة الغربية ضمن الجهود الرامية لترسيخ الهدنة حول قطاع غزة.

ونقلت الوكالة اليوم السبت عن مصدر مطلع تأكيده أن جولة بلينكن القادمة في الشرق الأوسط ستشمل أيضا مصر التي لعبت دور الوسيط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في التهدئة حول القطاع، وكذلك الأردن.

ولم ينشر المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون والفلسطينيون البرنامج الكامل لزيارة بلينكن القادمة.

وأكدت الخارجية الأميركية الخميس الماضي أن بلينكن خلال زيارته القادمة سيناقش “جهود الإعمار والعمل المشترك على بناء مستقبل أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين”.

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