الأحد 7 رجب 1444 ﻫ - 29 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلينكن يصل إلى القاهرة في مستهل جولة بالشرق الأوسط

منذ 3 دقائق
أنتوني بلينكن- رويترز

أنتوني بلينكن- رويترز

A A A
طباعة المقال

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة، الأحد، في مستهل جولة بالشرق الأوسط تستمر ثلاثة أيام تتزامن مع تصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين، ويتضمن جدول أعمال الزيارة مناقشة قضايا إيران والحرب في أوكرانيا.

وبعد القاهرة سيتوجه بلينكن غدا الاثنين إلى القدس حيث تثير الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو المخاوف في الداخل والخارج حول مستقبل القيم العلمانية في إسرائيل ومحادثات السلام المتعثرة مع الفلسطينيين.

ووقعت سلسلة من أعمال العنف التي شهدت سقوط قتلى في الأيام القليلة الماضية مما زاد المخاوف من تصاعد دوامة العنف.

وقتل مسلح فلسطيني سبعة أشخاص في هجوم خارج معبد يهودي في القدس يوم الجمعة. والهجوم هو الأسوأ من نوعه الذي يستهدف إسرائيليين في القدس منذ عام 2008. وجاء الهجوم بعد مداهمة إسرائيلية بمدينة جنين بالضفة الغربية يوم الخميس وكانت الأكثر دموية منذ سنوات.

وسيكرر بلينكن في محادثاته مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي تضم أحزابا قومية متطرفة تسعى لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية، دعوات الولايات المتحدة للتهدئة وسيؤكد على دعم واشنطن لحل الدولتين، رغم أن المسؤولين الأمريكيين يقرون بأن إجراء محادثات سلام على مدى أطول أمر غير مرجح في المستقبل القريب.

وسيتوجه بلينكن أيضا إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين وأعضاء في المجتمع المدني.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية برايان نيلسون
مسؤول أميركي رفيع المستوى إلى المنطقة.. وتحذير من التعامل مع إيران وروسيا!
البابا فرنسيس
البابا فرانسيس يدين "دوامة الموت" المتصاعدة في الشرق الأوسط
إيران
مصادر اميركية: هجوم المسيرات على ايران شارك فيه سلاح الجو الأميركي ودولة أخرى

الأكثر قراءة

انفجار في أصفهان وسط إيران
طائرات مسيرة.. تفاصيل جديدة عن الانفجار الضخم بأصفهان وسط إيران
الدولار الأميركي
قفزات جنونية... افتتاحية مرتفعة لدولار السوق السوداء
إيران
مصادر اميركية: هجوم المسيرات على ايران شارك فيه سلاح الجو الأميركي ودولة أخرى