بلينكن يصل إلى بولندا لإجراء محادثات بشأن ردع روسيا

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إلى مدينة زوسوف في جنوب شرق بولندا بالقرب من حدود أوكرانيا التي عبرها مئات الآلاف بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه من المقرر أن يجتمع بلينكن مع مسؤولين بولنديين من بينهم زبيجنيو راو وزير خارجية الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن سيناقش الأمن والمساعدات الإنسانية لبولندا بعد الغزو الوسي ويشكر بولندا على استقبال النازحين من القتال في أوكرانيا.

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن أكثر من مليون لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بدء الغزو يوم 24 فبراير وإن معظمهم دخلوا بولندا.

ووصل بلينكن إلى بولندا قادما من بروكسل حيث اجتمع مع وزراء الخارجية من حلف شمال الأطلسي ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، لبحث جهود الغرب لردع روسيا من خلال برنامج عقوبات قاسية.

وقال بلينكن أمس إن حلف شمال الأطلسي، الذي وصفه بأنه حلف دفاعي، يسعى لمنع انتشار الحرب إلى خارج أوكرانيا.