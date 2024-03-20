بلينكن يصل جدة في إطار مهمة جديدة بالمنطقة

بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مهمة جديدة في الشرق الأوسط اليوم الأربعاء (20 مارس/ آذار) الجاري، مع ظهور توتر في العلاقات بين إدارة الرئيس جو بايدن وحكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي غزة، حيث تبددت الآمال في وقف إطلاق نار مع دخول شهر رمضان الذي بدأ الأسبوع الماضي، تحدث سكان مدينة غزة في شمال القطاع عن أعنف قتال منذ شهور حول مجمع الشفاء الطبي.

وقالت إسرائيل إنها قتلت 90 مسلحا في معركة متواصلة هناك لليوم الثالث على التوالي، فيما نفت حماس وجود مقاتلين وقالت إن القتلى في المستشفى مدنيون.

وحطت طائرة بلينكن في جدة بالسعودية اليوم الأربعاء، وسيزور العاصمة المصرية القاهرة غدا الخميس لإجراء محادثات مع قيادات المنطقة حول الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة في الحرب المستعرة منذ نحو ستة شهور. ومن المتوقع أن يجتمع في السعودية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.