بلينكن يعلق على الحكم الروسي بحق لاعبة السلة الأميركية.. "محتجَزة ظلماً"

انتقد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، الحكم الروسي بحق المواطنة الأميركية، بريتني غرينر، واعتبره يضاعف من ظلم احتجازها غير المشروع.

وكانت غراينر التي صدر بحقها حكماً بالجسن تسع سنوات، توجهت إلى قضاة المحكمة قبل صدور قرارهم بالقول: “ارتكبت خطأ عن حسن نية وآمل ألّا ينهي الحكم حياتي هنا”.

وأوضح بلينكن في بيان أن هذه الخطة “تسلط الضوء على مخاوفنا بشأن النظام القانوني الروسي واستخدام الحكومة الروسية للاعتقالات غير المشروعة لتعزيز أجندتها الخاصة باستخدام الأفراد كأدوات سياسية”.

بلينكن اعتبر أن “لا شيء في قرار اليوم يغير تصميمنا على أن بريتني غرينير محتجزة ظلماً” مؤكدا أن الإدارة الأميركية ستواصل العمل لإعادتها والمواطن الأميركي، بول ويلان، المحتجز ظلماً إلى الوطن”.

وأكد أن هذه أولوية مطلقة له ولوزارة الخارجية.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على النظام في روسيا من أجل معاملة عادلة وشفافة لجميع المواطنين الأميركيين المحتجزين هناك واعتبر أن روسيا وأي دولة تمارس الاحتجاز غير المشروع تشكل تهديداً لسلامة كل من يسافر ويعمل ويعيش في الخارج.

وأكد أن الولايات المتحدة تعارض هذه الممارسة في كل مكان.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، علق على قرار المحكمة الروسية، فور إعلان الحكم، بالقول إن “هذا غير مقبول وأدعو روسيا إلى إطلاق سراحها فورا لتتمكن من الانضمام إلى شريكتها وأحبائها وأصدقائها وزميلاتها في الفريق” مؤكدا عزمه على “العمل بلا كلل” لإعادتها إلى البلاد.

وقبل بدء الجلسة الخميس، حملت صورة أمام الصحافيين تظهر فيها محاطة بزميلاتها في نادي أو غي أم كا إكاتيرينبورغ الروسي الذي جاءت لتلعب معه.

ووصلت اللاعبة البالغة 31 عاما الى روسيا من أجل اللعب مجددا خلال فترة توقف الدوري الأميركي مع “أو غي أم كا إكاتيرينبورغ”، في تقليد بدأته مع الفريق الروسي منذ عام 2014 خلال فترات توقف دوري “دبليو أن بي أيه”.