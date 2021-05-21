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بلينكن يعلن عن زيارة قريبة إلى الشرق الأوسط

21 - مايو - 2021
آخر تحديث: 21 - مايو - 2021 7:59 صباحًا
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

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بعد دخول اتفاق الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيز التنفيذ، اعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من خلال تغريدة عبر “تويتر”  أنه سيتوجه إلى الشرق الأوسط “في الأيام المقبلة”،.

وكتب بلينكن “سأزور المنطقة في الأيام القليلة المقبلة وأتطلع للقاء وزير الخارجية (الإسرائيلي) ومسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين وإقليميين آخرين”.

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