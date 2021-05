بلينكن يعلن عن زيارة قريبة إلى الشرق الأوسط

بعد دخول اتفاق الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيز التنفيذ، اعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من خلال تغريدة عبر “تويتر” أنه سيتوجه إلى الشرق الأوسط “في الأيام المقبلة”،.

وكتب بلينكن “سأزور المنطقة في الأيام القليلة المقبلة وأتطلع للقاء وزير الخارجية (الإسرائيلي) ومسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين وإقليميين آخرين”.

I spoke with @IsraelMFA @Gabi_Ashkenazi today and welcomed his confirmation that the parties had agreed to a ceasefire, mediated by Egypt.

