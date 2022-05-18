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بلينكن يناقش الأمن الغذائي في اجتماعات بالأمم المتحدة

منذ 55 دقيقة
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء إن الوزير أنتوني بلينكن سيرأس اجتماعا للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع يتعلق بالأمن الغذائي وسيناقش مع مجلس الأمن صلته بالنزاعات.

وأضافت أن بلينكن سيجتمع في 18 مايو أيار مع كبار المسؤولين من عشر دول في أفريقيا ووزيري خارجية باكستان وتركيا، مشيرة إلى أنه سيرأس بعدها اجتماع “دعوة للعمل من أجل الأمن الغذائي العالمي” في الأمم المتحدة.

وفي 19 مايو أيار سيرأس بلينكن اجتماعا لمجلس الأمن يشمل “نقاشا مفتوحا يركز على الصلات شديدة الأهمية بين النزاعات والأمن الغذائي”.

وأشارت الوزارة أن بلينكن سيجتمع بعد هذا النقاش مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش “لمناقشة الاستجابة العالمية للمعاناة الإنسانية الشديدة في أوكرانيا وحولها”.

يشار إلى أن بلينكن بحث مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان قبل أيام الحاجة لحماية الأمن الغذائي العالمي، في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

وسبق وحذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) قبل شهرين من أزمة تهدد الأمن الغذائي العالمي. وإذا كانت معدلات التضخم عموماً في الاقتصاد العالمي أقل قليلاً من نسبة عشرة في المئة، فإن أسعار المنتجات الزراعية والغذاء ارتفعت بأكثر من ثلاثين في المئة. ويتوقع أن تستمر أسعار المنتجات الزراعية والغذائية في الارتفاع، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة، وما يبدو من طول أمد الحرب في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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