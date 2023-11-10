بلينكن يندد بارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي

ندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (الجمعة 10-11-2023) بارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء استمرار حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، قائلا إنه يتعين بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين.

وفي أقوى تصريحاته حتى الآن بشأن تحمل المدنيين وطأة الحرب، رحب بلينكن بموافقة إسرائيل على هدنات إنسانية لمدة أربع ساعات وهو الأمر الذي أعلنه البيت الأبيض أمس الخميس، لكنه قال إن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لحماية المدنيين في غزة.

وفي حديثه للصحفيين بنيودلهي في نهاية جولة استمرت تسعة أيام إلى الشرق الأوسط وآسيا، قال بلينكن “لقد قُتل عدد كبير للغاية من الفلسطينيين؛ وعانى عدد كبير للغاية خلال الأسابيع الماضية”.

وتابع “نريد أن نبذل كل في وسعنا لمنع إلحاق الضرر بهم وزيادة المساعدات التي تصل إليهم إلى أقصى حد”، مضيفا أن واشنطن ستناقش إمكانية اتخاذ خطوات أخرى مع إسرائيل لتحقيق هذه الأهداف.

وتقصف إسرائيل غزة جوا وبحرا وبرا منذ أن اخترق مسلحون من حماس السياج الحدودي للقطاع في السابع من أكتوبر تشرين الأول ونفذوا هجوما قالت إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز نحو 240 آخرين.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن أكثر من 11 ألف شخص قتلوا في غزة منذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية، وإن مستشفيات غزة تواجه صعوبات تتمثل في نفاد الإمدادات الطبية والمياه النظيفة والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء.

وأعلن البيت الأبيض أمس الخميس موافقة إسرائيل على وقف العمليات العسكرية في أجزاء من شمال غزة لمدة أربع ساعات يوميا، وقال الجيش إن الفلسطينيين سُمح لهم اليوم الجمعة بالمغادرة على مدى سبع ساعات عبر طول طريق إلى الجنوب، لكن لا يوجد مؤشر على توقف القتال الذي أدى إلى تدمير القطاع الساحلي.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة وضعت خططا ملموسة لزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع وخطوات لضمان المزيد من الحماية للمدنيين.