بلينكن يُواصل جولته في المنطقة.. ولقاء مرتقب مع ولي العهد السعودي

أعلن مسؤول أميركي أنّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيعقد اجتماعًا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض اليوم الأحد، على وقع اشتداد الهجوم الإسرائيلي على غزة، وسط استعدادات جيش الاحتلال لبدء اجتياح بري للقطاع.

وأضاف المسؤول أنّ الاجتماع يعقد في الساعة 7.30 صباحًا (04:30 بتوقيت غرينتش).

هذا وسيلتقي بلينكن بالأمير محمد بن سلمان، في اليوم الرابع من أكبر جولة يقوم بها حتى الآن في الشرق الأوسط، منذ توليه منصب وزير الخارجية. ويعمل بلينكن مع حلفاء بلاده في المنطقة إلى منع توسع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس لتتحول إلى صراع أكبر، وللمساعدة في تأمين إطلاق سراح الأسرى لدى حماس.

وبدأ بلينكن هذه الجولة يوم الخميس في إسرائيل، معبرًا عن تأييد واشنطن الكامل لأقرب حلفائها في الشرق الأوسط في حربها على حماس.

كما زار الأردن وقطر والبحرين والسعودية والإمارات والتقى في تلك الدول بكبار الزعماء والمسؤولين ومن المتوقع أن يتوجه اليوم الأحد إلى مصر.

يأتي ذلك في وقت واصلت القوات الإسرائيلية اليوم الأحد، الاستعداد لاجتياح بري في إطار رد على هجوم غير مسبوق. فيما حذرت إيران تل أبيب من “عواقب بعيدة الأثر” إذا لم توقف قصفها العنيف المتواصل على قطاع غزة.