بلينيكن يعلن عن حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا بأكثر من 186 مليون دولار

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن حزمة مساعدات أمريكية لأوكرانيا، تصل لأكثر من 186 مليون دولار لدعم النازحين داخليا.

وقال بلينكن إن هذه الأموال ستوفر مزيدا من الدعم للمنظمات الإنسانية التي تستجيب للأزمة ويكمل سخاء البلدان المجاورة التي ترحب باللاجئين وتدعمهم.

ودعا الوزير إلى “وضع حد فوري للحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا”، وإلى أن “تسهل روسيا وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى أوكرانيا والمرور الآمن لأولئك الذين يسعون إلى مغادرة المدن التي يحاصرون فيها”، و”السماح باستمرار عمليات إيصال المعونة الإنسانية دون تدخل”.

كما دعا إلى أن يكون للعاملين في المجال الإنساني ممر آمن لإيصال المعونة والمساعدة إلى المحتاجين.

وقال بيان الخارجية إن الولايات المتحدة أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية لأوكرانيا، بما في ذلك تقديم ما يقرب من 293 مليون دولار من المساعدات الإنسانية داخل أوكرانيا وفي المنطقة منذ أواخر فبراير.

وأضاف “يبلغ تمويلنا حتى الآن ما يقرب من 644 مليون دولار للمجتمعات الضعيفة في المنطقة منذ غزو روسيا لأوكرانيا لأول مرة قبل ثماني سنوات”.

وأكد قوله: “تتدفق مساعداتنا الإنسانية من خلال المنظمات الإنسانية المستقلة التي تقدم المساعدة القائمة على الاحتياجات بنزاهة وإنسانية وحيادية واستقلالية”.

وأضاف “تدعم المساعدات الإنسانية الإضافية للاجئين في البلدان المجاورة لأوكرانيا لتوفير الغذاء وتأمين مياه الشرب والحماية والمأوى والرعاية الصحية الطارئة من خلال دعم شركائنا الدوليين وغير الحكوميين”.

وقال إن هذا التمويل سيساعد أيضا ضحايا هذا النزاع على البقاء على اتصال مع أفراد الأسر الذين انفصلوا عن بعضهم البعض وتعزيز لم شمل الأسر كلما أمكن ذلك.

وأشادت الولايات المتحدة بكرم ضيافة الدول المجاورة التي تستضيف الفارين من أوكرانيا، مضيفا “كما هو الحال مع أي وضع للاجئين، ندعو المجتمع الدولي إلى الاستجابة لاحتياجات أولئك الذين يلتمسون الحماية بطريقة تتسق مع مبدأ عدم الإعادة القسرية والتزامات كل دولة بموجب القانون الدولي”.

ورحب البيان بـ”مساهمات المانحين الآخرين في الاستجابة لهذه الأزمة وحث الآخرين على تقديم الدعم السخي للاحتياجات الإنسانية العاجلة في أوكرانيا والمنطقة”.