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بمشاركة عربية.. مؤتمر عسكري دولي في إسرائيل الأسبوع المقبل

منذ 36 دقيقة
الجيش الإسرائيلي-أرشيفية

الجيش الإسرائيلي-أرشيفية

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يشارك الجيش المغربي في مؤتمر عسكري دولي سيعقد في إسرائيل الأسبوع المقبل، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان عبر “تويتر” أن المؤتمر الدولي حول الابتكار العملياتي، سيستمر أسبوعا، وسيجمع ممثلين عن رؤساء أركان وقادة جيوش من مختلف دول العالم، ليبحثوا “التحديات المستقبلية”.

وحسب منشور الجيش الإسرائيلي، فإن المغرب سيشارك في المؤتمر إلى جانب دول عدة بينها: ألمانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، والهند، وأستراليا.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائلي، أفيخاي أدرعي، أن المؤتمر هو الأول من نوعه، ويعرف مشاركة قادة جيوش العالم من بينها دول عربية.

وقام المغرب بتطبيع علاقاته مع إسرائيل في العام 2020 بوساطة من الولايات المتحدة، مقابل اعتراف الأخيرة بـ”سيادته” على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه.

ويترافق هذا التطبيع مع تدفّق منتظم للوفود الإسرائيلية إلى المغرب. وتوجّه وزير الخارجية المغربي إلى إسرائيل في بداية السنة في إطار القمة التي جمعت قادة الولايات المتحدة والدول العربية التي قامت بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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