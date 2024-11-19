بمقدار 45 %.. كوريا الجنوبية تتعهد بزيادة مساهمتها في صندوق تابع للبنك الدولي

قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إن الرئيس يون سوك يول تعهد بزيادة مساهمة بلاده في صندوق المؤسسة الدولية للتنمية التابع للبنك الدولي بمقدار 45 بالمئة لتتجاوز 600 مليون دولار.

وستساهم كوريا الجنوبية،التي كانت تتلقى مساعدات خلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، هذا العام بحوالي 845.6 مليار وون (608.26 مليون دولار) في صندوق المساعدات المالية المخصص للدول منخفضة الدخل، ارتفاعا من 584.8 مليار وون في جولة تعزيز موارد الصندوق السابقة في عام 2021.

وقالت الوزارة في بيان “يتعين على كوريا الجنوبية أن تلعب دورا قياديا بصفتها دولة محورية عالمية وأن تحث الدول الأخرى على تقديم مساهمات فعالة”.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الاثنين بأن تقدم بلاده مساهمة قياسية قدرها أربعة مليارات دولار للصندوق خلال جلسة مغلقة لقمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، ارتفاعا من 3.5 مليار دولار في عام 2021.

(الدولار = 1390.2 وون)