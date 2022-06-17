بمناسبة المونديال.. رحلات جوية مباشرة من فنزويلا إلى قطر

ستقيم فنزويلا خطا جويا مباشرا بين كراكاس والدوحة في تشرين الأول المقبل قبيل انطلاق كأس العالم لكرة القدم على ما أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يقوم بجولة عالمية.

وقال مادورو للتلفزيون الوطني العام “في تي في” لدى وصوله إلى أذربيجان آتيا من قطر “سيكون لدينا خط جوي اعتبارا من تشرين الأول”.

وستسير هذه الرحلات شركة الخطوط الجوية الفنزويلية العامة “كونفياسا” التي ستعلن عن عدد الرحلات الأسبوعية في الأيام المقبلة على ما أوضح وزير النقل رامون فيلاسكيس.

وأكد الوزير في فيديو صور في ملعب لوسيل الذي سيستضيف مباريات ضمن كأس العالم المقبلة لكرة القدم (21 تشرين الأول -18 كانون الأول 2022) “من كراكاس إلى قطر، أدعوكم إلى المجيء للتمتع بهذا الحدث العالمي” مع بطاقات “بأسعار معقولة تلبي حاجات الشعب الفنزويلي”.

ويضاف هذا الخط الجوي للشركة العامة إلى ذلك المعلن مع الجزائر وإيران خلال جولة مادورو التي بوشرت في السابع من حزيران. وكانت كراكاس في السابق مركزا رئيسيا لحرك الطيران إلا انها خسرت خلال الأزمة الفنزويلية المتواصلة جزءا كبيرا من الرحلات الجوية ولاسيما مع اوروبا.

ولم تعط الحكومة أي تفاصيل حول جولة مادورو التي بقي جدول أعمالها سريا منذ انطلاقها. وزار مادورو أذربيجان وقطر والجزائر وإيران فضلا عن تركيا والكويت. وتزامنت جولته مع قمة الأميركيتين في الولايات المتحدة التي لم تتلق بلاده دعوة للمشاركة فيها. واستبعدت من القمة أيضا كوبا ونيكاراغوا.