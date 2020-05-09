بمناسبة عيد النصر… روسيا تحتفل استثنائياً هذا العام عبر الإنترنت إثر “كورونا”

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في الذكرى الـ75 لعيد النصر، تحتفل روسيا استثنائياً هذا العام وبسبب تفشي فيروس كورونا في العالم عبر الإنترنت، حيث ستقام الفعاليات والاحتفالات “أونلاين”، بما في ذلك فعالية “الفوج الخالد”.

ألقت جائحة كورونا وتدابير الوقاية منها بظلالها على احتفالات روسيا بالذكرى الـ75 للنصر على النازية، ومن المقرر أن يقام عرض جوي بدلا من العرض العسكري التقليدي في الساحة الحمراء.

وتقام اليوم السبت عروض للطيران الحربي الروسي في 47 مدينة في البلاد، وفي القواعد العسكرية الروسية في الخارج. ويلقي الرئيس فلاديمير بوتين كلمة في هذه المناسبة، ويضع أكليلا من الزهور قرب الشعلة الخالدة عند جدار الكرملين.

وبسبب إجراءات العزل، تقام الفعاليات والاحتفالات عبر الإنترنت، بما في ذلك فعالية “الفوج الخالد”. وتنتهي الاحتفالات، بإطلاق الألعاب النارية في المساء.

وتشهد 47 مدينة روسية وقواعد عسكرية روسية في الخارج، استعراضا للطيران الحربي، احتفالا بالذكرى الـ75 لعيد النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه تم تأجيل الجزء الرئيسي من العرض العسكري بمناسبة العيد في 9 أيار، لكن سيتم تنفيذ الجزء الجوي منه. وستشارك في العرض الجوي 75 طائرة ومروحية عسكرية، ستحلق فوق الساحة الحمراء بموسكو في تشكيل واحد.

وأضاف شويغو، “في جميع أنحاء البلاد، في شوارع المدن والبلدات من المركبات العسكرية المجهزة تجهيزا خاصا سوف تبث التهاني، فضلا عن أغاني الخط الأمامي في سنوات الحرب”.

وستكون هناك تحية، وسيتم إعطاء كل طلقة من هذه الطلقات اسم بطل من أبطال الحرب أو اسم تشكيل عسكري أو حدث لا ينسى من الحرب الوطنية العظمى.

وتابع، “أريد أن ألفت انتباه جميع المسؤولين إلى ضرورة التقيد الصارم بالإجراءات الأمنية حتى لا تتعرض صحة الناس للخطر، وخاصة قدامى المحاربين”.

ويفتتح العرض الجوي فريق من المروحيات يضم 4 مروحيات من طراز “مي – 8” ومروحية “مي – 26” الثقيلة. وستعقبها مروحيات “مي – 35″، “كا-52″، “مي – 28 إن” (صياد الليل) التي تشكل مجموعة “بيركوتي” الجوية.

ثم ستحلق في سماء موسكو طائرة “آ-50” للإنذار الراداري المبكر وكذلك طائرة “إيل – 78” وطائرات “تو-160، “تو-22 إم 3″ ، تو-95 إم إس” بعيدة المدى و3 طائرات ثقيلة للنقل العسكري من طراز “إيل – 76”.

أما الجزء الثاني للعرض الجوي فيتضمن مقاتلات “ميغ – 29” الخفيفة للجيل الرابع، مقاتلات الدفاع الجوي “ميغ – 31 كا”، قاذفات “سو-24″، مقاتلات “سو-57” للجيل الخامس، مقاتلات “سو-35 إس” للجيل الرابع ++، مقاتلات “سو-34″ و”سو- 30 إس إم”.

تقام فعالية “الفوج الخالد” على شكل فيديو وسيتم بثه على الإنترنت، وسيدعى المشاركون للخروج على شرفات منازلهم مع صور أقاربهم الذين شاركوا في الحرب الوطنية العظمى وغناء أغنية “يوم النصر”.