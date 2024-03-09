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بمنحة قدرها 20 مليون دولار.. السويد تستأنف تمويل الأونروا

منذ ساعة واحدة
أطفال من غزة

أطفال من غزة

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قالت السويد اليوم السبت 9 مارس/آذار 2024، إنها ستستأنف المدفوعات المعلقة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمنحة قدرها 200 مليون كرونة (20 مليون دولار).

وأوقفت عدة دول، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، تمويلها للأونروا بعد اتهامات من إسرائيل بأن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفا في غزة شاركوا في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقالت الحكومة السويدية إنها استأنفت التمويل بعد أن وافقت الأونروا على تعزيز الضوابط الداخلية وإجراء فحوصات إضافية على موظفيها ضمن إجراءات أخرى.

    المصدر :
  • رويترز

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