بموافقة الملك سلمان .. السعودية تسمح بإقامة “التراويح” في الحرمين

اتخذت المملكة العربية السعودية العديد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد منها منع منع الصلاة في المساجد وتعليق العمرة .

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، السماح بإقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين.

وذكرت رئاسة شؤون الحرمين في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، أنه بموافقة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، تقرر “إقامة صلاتي التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار تعليق حضور المصلين”.

وقررت الداخلية السعودية، الثلاثاء، تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول لقضاء الاحتياجات الضرورية في كافة المناطق والمدن، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الإجراءات التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاءت التعديلات بالسماح بالتجول في جميع المناطق والمدن، التي لا تخضع لتعليمات منع التجول فيها على مدار اليوم، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة عصرا.

كما سيتم السماح بخروج سكان المدن والمحافظات، التي يمنع التجول فيها على مدار الساعة، من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه وقصر التنقل بالسيارات على شخص واحد بالإضافة إلى قائد المركبة.

كما أبقت الداخلية السعودية على قرار منع سكان الأحياء السكنية التي تخضع للعزل الصحي التام من الخروج من منازلهم على مدار الساعة.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، داعية الجميع إلى استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل الصحي تحقيقا للمصلحة العامة.