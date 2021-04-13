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بنسبة نقاء 60% ... إيران تبدأ بتخصيب اليورانيوم

13 - أبريل - 2021
إيران تبدأ بتخصيب اليورانيوم

إيران تبدأ بتخصيب اليورانيوم

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أعلن عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، اليوم الثلاثاء، عن بدء عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60 %. وذلك في خطوة تصعيدية جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال عراقجي في تصريحات صحفية، خلال تواجده في العاصمة النمساوية فيينا: ”لقد أعلنت إيران اليوم في رسالة لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن البدء في عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60 %“.

ويأتي الإعلان الإيراني عن زيادة تخصيب اليورانيوم، بعد أيام من استهداف منشأة ”نطنز“ النووية، ويتزامن مع مباحثات بين طهران والقوى الغربية، تستضيفها فيينا، في سبيل إيجاد حل يضمن بقاء الاتفاق النووي.

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي قد صرح في وقت سابق، ”بأن إيران قد تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة إذا احتاجت البلاد ذلك“، مشددا على أن طهران ”لن ترضخ للضغوط الأمريكية بشأن أنشطتها النووية“.

يُذكر أن إيران أعلنت، في وقت سابق، عن تحررها من الالتزام بعدد من بنود الاتفاق النووي المبرم مع الغرب، حيث كانت أبرز الخطوات الإيرانية في هذا الإطار زيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 0 %، واستخدام أجهزة طرد مركزي حديثة، في عدد من المواقع النووية، بحسب “إرم نيوز”.

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