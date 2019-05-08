بنس: حزب الله يوسّع شبكته في فنزويلا

اتهم نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، إيران بالسعي لإنشاء “قاعدة آمنة للإرهابيين” في فنزويلا، واصفا سلطات كاراكاس بأنها تشكل أكبر خطر على السلام في نصف الكرة الغربي.

وقال بنس في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي السنوي لبلدان أميركا الشمالية والجنوبية في واشنطن: “يتعاون النظام الإيراني مع النظام الفاسد في فنزويلا لإنشاء قاعدة آمنة للإرهابيين. ويعمل حزب الله على توسيع شبكته الخطرة في فنزويلا”.

وأضاف: “من الواضح أيضا أن روسيا تحتاج إلى مواقع في نصف الكرة هذا وفي فنزويلا”، مشيرًا الى أن روسيا تلعب دور “مانح الأمل الأخير” بالنسبة للسلطات الفنزويلية التي لا يمكن أن تحصل على أموال في الدول الأخرى.

كما دعا بنس الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، من جديد للاستقالة، قائلا: “إن الصراع في فنزويلا هو الصراع بين الدكتاتورية والديمقراطية. ويعد نيكولاس مادورو الدكتاتور الذي ليس لديه أي حق في السلطة، ويجب أن يستقيل”.

وتابع: “كما وعد الرئيس ترمب يأتي هناك يوم جديد بالنسبة لأميركا اللاتينية. وهذا أمر صحيح. وتموت الاشتراكية في نصف الكرة الغربي كله، ونشهد إنعاشا للحرية والازدهار والديمقراطية. ووقعت هناك تغيرات خلال السنتين الأخيرتين، لكن كما نعرف وقع هناك أيضا عدم استقرار هائل. واليوم يعد نظام نيكولاس مادورو في فنزويلا أكبر مصدر لزعزعة الاستقرار والمنتهك الوحيد للسلام والازدهار في نصف الكرة الغربي”.

المصدر روسيا اليوم