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بنس يعود للواجهة بـ"كتابين" عن الفترة التي قضاها في البيت الأبيض

8 - أبريل - 2021
نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس

مايك بنس

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من جديد ، يعود مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، إلى واجهة الأخبار ، لكن هذه المرة مع ملايين الدولارات وكتابين.

فالجمهوري المحافظ مايك بنس (61 عاما) والذي يعتقد على نطاق واسع، أنه سيخوض الانتخابات القادمة، وقّع صفقة من كتابين يقال إنها بلغت 3-4 ملايين دولار، سيسرد فيها قصة حياته بما فيها الفترة التي قضاها في البيت الأبيض.

وحسب ما أعلنت دار النشر سايمن آند شاستر، الأربعاء، فإن الجزء الأول من سيرته الذاتية سيُنشر في 2023.

وقال بنس في بيان “أنا ممتن لإتاحة الفرصة لي لأروي قصة حياتي في الخدمة العامة للشعب الأمريكي، من الخدمة في الكونجرس إلى مكتب حاكم ولاية إنديانا وكنائب رئيس الولايات المتحدة بين 2017 و2021”.

مضيفا “أتطلع إلى العمل مع الفريق المتميز في Simon & Schuster لدعوة القراء في رحلة من بلدة صغيرة في إنديانا إلى واشنطن العاصمة”.

ولم يُزح الستار عن تفاصيل السيرة الذاتية لنائب الرئيس الأمريكي السابق، لكن مسؤولا في دار النشر قال في البيان نفسه إنها ستكشف الكثير وستكون وثيقة بين الأعمال المتعلقة بواحدة من أهم الولايات الرئاسية في التاريخ الأمريكي”.

ومذكرات السياسيين الأمريكيين الذي تأتي قبل انتخابات البيت الأبيض، تُعد خطوة تقليدية لهؤلاء الذين يفكرون في منصب أعلى.

وبنس الذي كان وفيا لترامب طوال ولايته، حوصر في مبنى الكونجرس، في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي، حين اقتحم المكان أنصار الرئيس الجمهوري الذين كانوا ينكرون هزيمته في الانتخابات أمام الديمقراطي جو بايدن.

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