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بنصف مليار دولار.. أوكرانيا تنشئ صندوق تأمين للسفن التي تدخل موانئها

منذ ساعة واحدة
سفينة تشحن حبوبًا أوكرانية تغادر ميناء أوديسا (رويترز)

سفينة تشحن حبوبًا أوكرانية تغادر ميناء أوديسا (رويترز)

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قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني أولكسندر كوبراكوف (الجمعة 24-2-2023) إن أوكرانيا ستعرض تقديم تعويض عن الأضرار المحتملة للسفن المدنية التي تدخل موانئها في الوقت الذي تحاول فيه كييف زيادة صادراتها بهدف دعم اقتصادها المتضرر من الحرب.

أوكرانيا هي أحد البلدان الرئيسية المنتجة والمصدرة للمنتجات الزراعية والمعادن والسلع الكيماوية لكنها تتعرض لحصار على موانئها على البحر الأسود منذ الغزو الروسي لأراضيها العام الماضي، ولم يعد بإمكانها سوى شحن البضائع الغذائية إلى الخارج.

وكتب كوبراكوف على تويتر أن البرلمان الأوكراني أقر قانونا لإنشاء صندوق تأمين بقيمة 500 مليون دولار.

وأضاف “نعمل على استئناف نقل المنتجات وتوسيع نطاقها. أدعو دول العالم المتحضر والشركات المهتمة للتعاون”.

وقالت أوكرانيا هذا الأسبوع إنها ستطلب من تركيا والأمم المتحدة بدء محادثات لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي أُبرم العام الماضي في إطار مساعيها لتمديده عاما واحدا على الأقل على أن يشمل موانئ ميكولايف.

وسمحت مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في يوليو تموز الماضي بتصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية. وجرى تمديد الاتفاق في نوفمبر تشرين الأول ومن المقرر أن ينتهي العمل به في 18 مارس آذار ما لم يتم الاتفاق على تمديده.

    المصدر :
  • رويترز

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