بنغلادش تكافح موجة متصاعدة من حمى الضنك وحمى شيكونجونيا

تواجه بنغلادش أزمة صحية عامة تتفاقم بسرعة مع انتشار مرضين ينقلهما البعوض وهما حمى الضنك وحمى شيكونجونيا، مما أدى إلى ضغط شديد على المستشفيات يفوق إمكانياتها وتصاعد مخاوف تفشي المرضين بشكل أكبر في الأسابيع المقبلة.

وذكرت المديرية العامة للخدمات الصحية أن البلاد سجلت أكثر من 33800 إصابة بحمى الضنك و132 وفاة ناجمة عنها هذا العام. وفي الأسبوع الأول فقط من سبتمبر أيلول، توفي ما لا يقل عن 10 أشخاص ونقل أكثر من 1500 إلى المستشفيات بسبب إصابتهم بالحمى.

وعاد أيضا فيروس شيكونجونيا بقوة بعد أن غاب لسنوات. وفي الفترة بين يناير كانون الثاني ويوليو تموز، أكدت أربعة مختبرات في داكا إصابة 785 بالفيروس. وفي مدينة تشيتاجونج الساحلية، أبلغ مسؤولون عن 30 حالة خلال 24 ساعة فقط، مما رفع إجمالي الإصابات في المدينة إلى ما يقرب من ثلاثة آلاف هذا العام.

وتواجه المستشفيات صعوبات جمة في التعامل مع تلك الأوضاع. ففي مستشفى كلية داكا للطب، أكبر مستشفى عام في البلاد، تكتظ الأجنحة بالمرضى الذين وصلت أعدادهم لأكثر من ثلاثة أمثال قدرتها على الاستيعاب.

وحذر الخبراء من أن الأزمة قد تتفاقم ما لم يتم تكثيف حملات مكافحة البعوض.

وتسبب تفش في 2023 في تسجيل أكبر عدد من الوفيات بسبب حمى الضنك في بنجلادش إذ شهد وفاة 1705 وإصابة أكثر من 321 ألفا.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية أن مرض حمى الضنك من أسرع التهديدات العالمية انتشارا وقالت إن الأمور تفاقمت بسبب تغير المناخ والازدحام في المدن.

ومع انتشار عدد من الأمراض التي تسبب الحمى في وقت واحد، يقول خبراء في مجال الصحة إن بنجلادش تحتاج بشكل عاجل إلى دعم المستشفيات وتوسيع نطاق اختبارات الكشف عن الأمراض وحملات مكافحة البعوض على مدار العام لمنع الوضع من التفاقم أكثر.