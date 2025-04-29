بنك أفريقي يطلق خط ائتمان بقيمة 3 مليارات دولار لخفض استيراد القارة للوقود

أطلق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد خط ائتمان متجددا بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتمكين المشترين في أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي من الحصول على البنزين والديزل ووقود الطائرات ومنتجات أخرى من المصافي الأفريقية بسهولة أكبر.

ويتوقع البنك، الذي يتخذ من القاهرة مقرا، أن يوفر هذا التسهيل تمويلا تجاريا يتراوح بين 10 و14 مليار دولار خلال أول ثلاث سنوات ويساعد في تقليل فاتورة استيراد الوقود السنوية في القارة والتي تبلغ نحو 30 مليار دولار.

وتأثرت الاقتصادات المعتمدة سواء على تصدير النفط أو استيراده سلبا هذا العام بانخفاض حاد في أسعار الخام وارتفاع تكاليف الشحن. وانخفض خام برنت بأكثر من 20 بالمئة منذ منتصف يناير كانون الثاني بسبب ديناميات العرض والمخاوف من تراجع الطلب في حالة نشوب حرب تجارية عالمية.

كما ارتفعت مجددا تكاليف التأمين على السفن التي تبحر في البحر الأحمر بعد أن دفعت هجمات الحوثيين الولايات المتحدة إلى شن غارات جوية في اليمن خلال مارس آذار، مما رفع تكلفة شحنة وقود عادية بمئات الآلاف من الدولارات.

ويعد البرنامج المتجدد لتمويل استيراد النفط في أفريقيا جزءا من جهود البنك لتعزيز قدرات التكرير في القارة.

وسيقوم البنك بإصدار أو التصديق على خطابات الاعتماد وإقراض وزارات الطاقة والشركات الحكومية التي تستورد الوقود والتجار من القطاع الخاص الذين يشترون من المصافي الأفريقية.

وسيكون خط الائتمان أيضا بمثابة اختبار عملي لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والهدف منها هو تعزيز التجارة والتصنيع في أفريقيا.