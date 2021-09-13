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بنك أوف أميركا يتوقع وصول أسعار النفط لأسعار قياسية

منذ ساعتين
آخر تحديث: 14 - سبتمبر - 2021 12:25 صباحًا
ارتفاع أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط

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توقع بنك أوف أميركا، وصول أسعار النفط إلى مستوى 100 دولار للبرميل خلال الأشهر الستة المقبلة في حال واجه العالم شتاء باردا.

وقال البنك في مذكرة بحثية، اليوم الاثنين، إن زيادة الإنتاج من السعودية وغيرها من أعضاء أوبك + قد عوضت عن تحسن الطلب.

وذكر محللو البنك الأميركي: “على الرغم من تحركات أسعار النفط، تعمل أوبك + مرة أخرى على استقرار أسعار النفط كما فعلت تاريخياً”.

وأشار البنك إلى أنه مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.18%، وكذلك أسعار الطاقة الأخرى، قد يؤدي الطقس البارد إلى التحول إلى النفط، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.

وتابع التقرير: “في آسيا هناك ما يقدر بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا من الطاقة غير المستخدمة لتوليد الطاقة من زيت الوقود، وأوروبا هي موطن لما يقرب من 300 ألف برميل يوميًا من طاقة توليد الطاقة من زيت الوقود”.

وأفاد المحللون بأن الولايات المتحدة لديها أيضًا “قدر معقول” من القدرة على التحول لتوليد الطاقة من النفط.

هذه التوقعات تأتي متماشية مع توقعات بنك غولدمان ساكس بأن يقود النفط الخام ارتفاع أسعار السلع في الربع المقبل.

وكانت أسعار النفط قد ارتفت فوق 73 دولارًا للبرميل، اليوم الاثنين، بعد سلسلة من المكاسب الأسبوعية، حيث تتبع المستثمرون استعادة الإمدادات البطيئة في خليج المكسيك وتوقعات الطلب والمخزونات خلال الربع الرابع.

 

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