الخميس 10 ذو القعدة 1446 ﻫ - 8 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة إلى 4.25% ويتوقع تأثر النمو بالرسوم

منذ 43 دقيقة
بنك إنجلترا

بنك إنجلترا

A A A
طباعة المقال

خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي 0.25 نقطة مئوية إلى 4.25 بالمئة اليوم الخميس رغم انقسام صناع السياسات بشكل غير متوقع في ظل تأثر النمو الاقتصادي العالمي بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصوتت لجنة السياسة النقدية في البنك بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة لصالح قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة. وصوت عضوان لصالح خفض أكبر بمقدار نصف نقطة، بينما فضل كبير الاقتصاديين هيو بيل والعضو كاثرين مان تثبيت أسعار الفائدة.

وقال البنك إنه يعتقد أن قيام الولايات المتحدة ودول أخرى بزيادة الرسوم الجمركية سيؤثر إلى حد ما على النمو الاقتصادي في بريطانيا وسيدفع التضخم إلى الانخفاض، لكنه أكد أن التوقعات غير واضحة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف
وزير الدفاع الباكستاني: أمريكا تقود جهوداً دولية للتهدئة مع الهند
بوتين وشي
بوتين وشي يوقعان اتفاقاً لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة
شعار منظمة أوبك
مسح لـ"رويترز": انخفاض إنتاج أوبك من النفط في أبريل

الأكثر قراءة

وزير العمل محمد حيدر ترأس إجتماعا للجنة المؤشر
وزير العمل: سأحمل خطة رفع الحد الأدنى للأجور وتصحيحها الى مجلس الوزراء
الجنرال عاصم منير كان من قبل مديرا عاما للاستخبارات العسكرية (رويترز)
نيويورك تايمز: الجنرال منير يخرج من الظل.. الرجل الأقوى في باكستان يوجه ضربة قوية للهند
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. رويترز
عن حزب الله.. ماذا قال الرئيس الفرنسي؟