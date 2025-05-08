بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة إلى 4.25% ويتوقع تأثر النمو بالرسوم

خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي 0.25 نقطة مئوية إلى 4.25 بالمئة اليوم الخميس رغم انقسام صناع السياسات بشكل غير متوقع في ظل تأثر النمو الاقتصادي العالمي بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصوتت لجنة السياسة النقدية في البنك بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة لصالح قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة. وصوت عضوان لصالح خفض أكبر بمقدار نصف نقطة، بينما فضل كبير الاقتصاديين هيو بيل والعضو كاثرين مان تثبيت أسعار الفائدة.

وقال البنك إنه يعتقد أن قيام الولايات المتحدة ودول أخرى بزيادة الرسوم الجمركية سيؤثر إلى حد ما على النمو الاقتصادي في بريطانيا وسيدفع التضخم إلى الانخفاض، لكنه أكد أن التوقعات غير واضحة.