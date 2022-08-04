الخميس 6 محرم 1444 ﻫ - 4 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة لأعلى مستوى منذ 1995

منذ 34 دقيقة
بنك إنجلترا

بنك إنجلترا

A A A
طباعة المقال

قرر بنك إنجلترا، الخميس، رفع أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ 27 عاما على الرغم من التحذير من ركود طويل، إذ يسارع البنك المركزي إلى كبح ارتفاع التضخم المتوقع أن يزيد عن 13 بالمئة.

وفي ظل ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، صوتت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا على زيادة نصف نقطة مئوية في سعر الفائدة لتصل إلى 1.75 بالمئة في أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008.

وكان معظم الاقتصاديين توقعوا الزيادة البالغة 50 نقطة أساس في استطلاع أجرته رويترز مع سعي البنوك المركزية حول العالم لاحتواء ارتفاع الأسعار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ناظم الزهاوي
وزير المالية البريطاني: نواجه تحديات اقتصادية عالمية
ارتفاع طلبات العمل بأمريكا
زيادة في طلبات إعانة البطالة الأمريكية
ارتفاع صادرات النفط السعودية
السعودية ترفع سعر البيع الرسمي لنفطها إلى آسيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

النفط
هبوط في أسعار النفط %4 وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام والبنزين
جبران باسيل
الرابية غرفة عمليات.. وهذا ما يحضر له باسيل وحزب الله
إشكالٌ كبير بين شبّان من حزب الله و آخرين من ”حركة أمل” في بلدة معركة
في بلدة معركة.. ولعت بين الحزب والحركة (فيديو)!