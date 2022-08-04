بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة لأعلى مستوى منذ 1995

قرر بنك إنجلترا، الخميس، رفع أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ 27 عاما على الرغم من التحذير من ركود طويل، إذ يسارع البنك المركزي إلى كبح ارتفاع التضخم المتوقع أن يزيد عن 13 بالمئة.

وفي ظل ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، صوتت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا على زيادة نصف نقطة مئوية في سعر الفائدة لتصل إلى 1.75 بالمئة في أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008.

وكان معظم الاقتصاديين توقعوا الزيادة البالغة 50 نقطة أساس في استطلاع أجرته رويترز مع سعي البنوك المركزية حول العالم لاحتواء ارتفاع الأسعار.