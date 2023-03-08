أظهرت وثيقة مصرفية، الأربعاء، أن بنك الشارقة يتجه لجمع 500 مليون دولار من بيع سندات دولارية ممتازة غير مضمونة لأجل خمس سنوات.

وأظهرت الوثيقة بيع السندات عند 310 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية مرتفعا بذلك عن السعر الاسترشادي الذي بلغ 300 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

وتجاوز حجم الطلب مليار دولار مع استبعاد اهتمام المديرين الرئيسيين المشتركين. ويضطلع بأدوار المديرين الرئيسيين المشتركين ومديري الدفاتر للسندات كل من بنك أبوظبي التجاري والمؤسسة العربية المصرفية وكريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وجيه.بي مورجان والمشرق.